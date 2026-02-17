Игорь Крутой обратился к матери в день её 92-летия

Народный артист России Игорь Крутой отметил день рождения своей матери: Светлане Семёновне исполнилось 92 года. Женщина уже много лет живёт в Майами, и композитор связался с ней по видеосвязи, чтобы лично поздравить.

«Моей маме сегодня 92. Здоровья, здоровья, здоровья! И спасибо за жизнь!» — написал он и поделился забавным роликом.

В ходе тёплого и шутливого разговора Крутой рассказал, что был занят на прослушивании юных талантов для конкурса «Новая волна». Мама поинтересовалась, есть ли среди участников одарённые дети, на что композитор ответил утвердительно. Когда Светлана Семёновна упомянула, что пошла делать причёску, несмотря на жару, Игорь шутливо спросил: «Чувак какой-то за тобой ухаживает или почему ты причёску делаешь?».

