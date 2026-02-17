СМИ: на Киркорова подали жалобу из-за участка на побережье Москвы-реки

На певца Филиппа Киркорова подали жалобу в Генпрокуратуру из-за участка на побережье Москвы-реки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Жалобу подал предприниматель Глеб Рыськов — ранее он уже подавал на Киркорова в суд из-за участка. По словам Рыськова, Киркоров незаконно застроил береговую полосу. Кроме того, предприниматель также направил жалобу на соседей Киркорова.

Согласно запросу, прокуратуру призывают принять меры по освобождению береговой полосы от всех незаконных строений. Как подчеркнул Рыськов, он готов идти с этим делом в Верховный суд.

Напомним, что прошлое обращение Рыськова против Киркорова закончилось победой певца — суд встал на сторону исполнителя.