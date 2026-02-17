Жену певца Игоря Николаева преследует сумасшедший сталкер

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова заявила, что ее преследует неизвестный мужчина. По словам женщины, сталкер уже длительное время донимает ее и ее окружение, каждый раз называя себя новым именем.

© Московский Комсомолец

В соцсетях Проскурякова рассказала, что преследователь терроризирует ее и ее знакомых, представляется то Богданом Узовым, то Олегом Воронковым, то Анной Кузьминой, а в последний раз назвался сценаристом Вячеславом.

Женщина уверена, что под всеми этими именами скрывается один и тот же человек, который, по ее мнению, психически нездоров.

Как считает Юлия, конечная цель сталкера — добиться личной встречи с ней, однако зачем, неизвестно.