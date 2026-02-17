Ида Галич поддержала Настю Ивлееву после взлома её блога

Ида Галич высказалась о взломе блога Насти Ивлеевой, поделившись личным опытом столкновения с мошенниками. Блогер призвала аудиторию не переводить деньги злоумышленникам и выразила искреннюю поддержку коллеге.

© Соцсети

«Я не ликую и знаю, как это гадко, когда твоя личная страница оказывается в руках у мошенников. Мне очень нужна была поддержка в момент, когда взломали меня — это реально страшно», — отметила Галич.

Кроме того, телеведущая попросила не строить теории заговоров вокруг подобных инцидентов и напомнила, что от действий киберпреступников может пострадать любой.

«Как видите, добраться могут до кого угодно», — добавила она.

Ранее сама Ида Галич стала жертвой взлома, но смогла восстановить доступ к своему аккаунту.