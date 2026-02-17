Нюша завела роман с бывшим барабанщиком Джигана

Певица Нюша завела роман с диджеем Владом Ханецким. Об этом сообщает издание «СтарХит».

© Пресс-служба певицы Нюши

По данным издания, Нюша и Ханецкий познакомились весной 2025 года в компании общих друзей. Новый возлюбленный знаменитости является уроженцем Саратова и музыкантом в шестом поколении.

Ханецкий окончил Московской государственной консерватории им. Чайковского. Он работал барабанщиком у рэпера Джигана и в коллективе Artik&Asti. Впервые пару заметили вместе осенью во время их путешествий по Испании и Франции.

«Влад окружил Нюшу вниманием, а еще готов проводить с ней 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они вообще на одной волне, Ханецкий часто сопровождает ее на съемках и выступлениях, помогает в каких-то творческих вопросах, может дать совет», — заявил источник издания.

7 мая 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году певица призналась, что пережила измену бизнесмена во время второй беременности, но смогла его простить. По словам певицы, предательство мужа стало для нее испытанием, которое позволило обрести новую версию себя.