Мария Голубкина рассказала о паломничестве монастырь
Актриса Мария Голубкина рассказала о том, что совершила паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети актрисы.
По словам Голубкиной, сейчас она находится в «паломнической поездке». Как объяснила актриса, это возможность для мирян посетить монастырь. Она также рассказала, что в монастыре ее больше всего поразила очень вкусная еда. Голубкина добавила, что жители монастыря угостили ее манной кашей, творогом, сметаной, рыбой и сухарями.
Кроме того, Голубкина заявила, что продала загородный дом в Химках, который она купила находясь в браке с Николаем Фоменко. Она также добавила, что в последнее время не снимается в кино, потому что ей не нравятся сценарии и режиссеры.
«Сейчас нигде не снимаюсь. Меня приглашают. Но, по-моему, те, кто меня приглашает на пробы, не знают, кого они приглашают. Не знают меня. А когда я открываю сценарий, там такая лабуда, что дальше первой серии я не читаю. Как-то так происходит общение. Без взаимного уважения. Молодые кинорежиссеры даже не знают языка, на котором я разговариваю, их не учат работать с актером. Я их пугаю, мне кажется. А я просто профессионал, а они — нет. Для них я говорю, как на китайском», — рассказала актриса.