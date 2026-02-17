Актриса Мария Голубкина рассказала о том, что совершила паломничество в Серафимо-Дивеевский монастырь. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на соцсети актрисы.

По словам Голубкиной, сейчас она находится в «паломнической поездке». Как объяснила актриса, это возможность для мирян посетить монастырь. Она также рассказала, что в монастыре ее больше всего поразила очень вкусная еда. Голубкина добавила, что жители монастыря угостили ее манной кашей, творогом, сметаной, рыбой и сухарями.

Кроме того, Голубкина заявила, что продала загородный дом в Химках, который она купила находясь в браке с Николаем Фоменко. Она также добавила, что в последнее время не снимается в кино, потому что ей не нравятся сценарии и режиссеры.