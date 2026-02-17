Актриса Ирина Горбачева снялась полностью обнаженной. Звезда позировала в бассейне на Бали и опубликовала откровенные фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка призналась, что здесь начала осознанно работать над своим телом.

«В эту поездку начала работать с телом совсем по-другому. Бережно. Не так, как делала раньше. Формировала новые пищевые привычки. Работала с телесным практиком и нутрициологом. Была ломка, тянуло на сладкое, но я следовала новому. Сейчас идет пятая неделя на микродозинге препарата для нормализации обмена веществ. Новый для меня опыт. За месяц прожила будто три, в плане взросления и понимания процессов в теле. Возвращаюсь домой другой», — поделилась она с подписчиками.

Артистка родилась в Мариуполе. В 1997 году будущая звезда вместе с семьей переехала в Подмосковье, а в 14 лет устроилась на подработку на рынке. По словам знаменитости, она была сложным подростком и стремилась к самостоятельности, отдаляясь от близких. Горбачева жалеет, что мало обсуждала свои переживания и проблемы с родными, которые могли бы ей помочь справиться с трудностями.

© Соцсети

Звезда недавно рассказала, что временно живет в Москве с 94-летней бабушкой, пока в ее доме идет ремонт. По словам знаменитости, родственница подарила ей заботу и уют, которых не хватало в последние годы, и она за это благодарна.