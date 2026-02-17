Исчезновение Регины Тодоренко: PR-менеджер рассказала подробности

Пропуск съёмок одного из популярных песенных шоу на телевидении спровоцировал слухи о том, что Регина Тодоренко якобы прячется от общественности. Причиной домыслов стал недавний скандал: в эфире телеведущая призналась, что поставила под сомнение аллергию друга на мёд, сочтя её психосоматикой, и в итоге довела знакомого до отёка Квинке. Фрагмент программы мгновенно разлетелся по соцсетям, вызвав волну критики в адрес звезды.

© Global look

Однако, как выяснилось, отсутствие Регины в новом выпуске не связано с травлей. Пиар-менеджер артистки Нина Пономарёва в беседе с Super назвала эти предположения смешными.

Оказывается, Тодоренко занята на съёмочной площадке другого проекта, из-за чего её график и пришлось скорректировать.

«Регина Тодоренко появится уже в следующем выпуске. Сейчас она снимается в другом шоу, поэтому она была вынуждена пропустить несколько выпусков», — заявила Пономарева.

Она подчеркнула, что Тодоренко продолжает оставаться в жюри песенного шоу.