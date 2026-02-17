Марина Коняшкина объяснила, почему скрывает любимого мужчину

Избранник звезды искусно поддерживает свой статус «инкогнито», чем провоцирует еще больший интерес к своей персоне.

© Соцсети

40-летняя звезда фильмов и сериалов Марина Коняшкина официально не замужем. Однако и считать ее свободной у поклонников резона нет. Да и как столь эффектная женщина может быть одинока.

В эксклюзивном интервью журналу WomanHit актриса пояснила, что ее сердце давно занято. А вот кем — вопрос открытый. И, судя по всему, откровенных признаний о личной жизни Коняшкиной в прессе ждать не приходится.

«Я объясню, почему. Потому что личная жизнь состоит из двух людей. Я не имею права — если человек не любит публичность», — говорит Марина.

Она также перечислила качества, которыми, по ее мнению, должен обладать достойный мужчина.

«В первую очередь, конечно же, щедрость, чувство юмора, интеллектуальная подкованность. То есть не только узкая специализация, а большой интерес к жизни — к творчеству, к путешествиям, к музыке, к живописи, к еде, к спорту — как у меня! Вот чтобы было интересно, не скучно! Ну и, конечно же, желание, вот именно желание — проживать эту жизнь изобильно. То есть — иметь достаток, занимаясь любимым делом», — резюмирует актриса.

Судя по всему, весь этот «набор» Коняшкина нашла в своем любимом человеке, который пока предпочитает оставаться инкогнито для публики.