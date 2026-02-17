Глава РОД-3, профессор, доктор политических наук Игорь Скурлатов заявил, что певица Алла Пугачева полностью дискредитировала себя и свои таланты. Как сообщает «Царьград», об этом он сказал, комментируя сообщения о том, что знаменитость «могла работать на интересы США».

Ранее стало известно, что имя Пугачевой обнаружили в файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. По мнению журналистов НТВ, артистка является «закономерным звеном», учитывая цепочку ее контактов с западными кругами влияния, и все эти годы отрабатывала американскую повестку.

Скурлатов уверен, что певица, ее муж, комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и прочие бежавшие из РФ знаменитости «дискредитировали себя и свои таланты, которые, безусловно, есть».

«Мы это не отрицаем, в том числе и творчество Пугачевой. Действительно талант. Но, увы, они оказались предателями. Пугачева, как и вся другая богемная элита, была завсегдатаем этого острова. Не знаю, правда, в каком качестве», — заявил он.

Говоря о том, что артистка упоминалась в файлах и текстах Эпштейна, профессор заметил, что «яблоко гниет изнутри». Он уверен, что в противном случае Пугачева бы не променяла свою Родину.

«Настолько сильна, видимо, ненависть к простому русскому человеку, а это было изначально ясно, кстати. Я помню сейчас, как еще в советские времена у нее была череда скандалов», — заявил Скурлатов.

Отмечается, что Пугачева признавалась, что не платит налоги. Кроме того, она долгое время не давала продвинуться на сцену талантливым артистам вроде Жанны Агузаровой. Скурлатов считает, что артистка «ловко подсекла на взлете» свою коллегу, перекрыв ей доступ к сцене, как и остальным потенциальным конкуренткам.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.