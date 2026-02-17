«Вообще не хотел»: Прилучный рассказал о браке с Брутян

Актер Павел Прилучный признался, что изначально не планировал жениться во второй раз, но встреча с Зепюр Брутян изменила его планы. Подробностями он поделился в «Шоу Воли», передает «Звездач».

По словам Прилучного, их знакомство состоялось, когда он еще состоял в отношениях с Агатой Муцениеце, поэтому общение ограничивалось рабочими рамками — актриса и продюсер. Однако уже тогда он обратил внимание на ее манеру общения с окружающими и представил, какой она будет в семейной жизни.

Как уточнил артист, он уже «примерно понимал, какая женщина ему нужна». Предложение Брутян он сделал всего через три дня после первого свидания. Сама Зепюр призналась, что поначалу восприняла это как шутку. Сейчас супруги воспитывают сына Микаэля.

Напомним, что Павел женился на 27-летней Зепюр Брутян, актрисе, снявшейся в проекте Прилучного «В клетке», в конце лета 2022 года. Свадьбу они сыграли в Армении.