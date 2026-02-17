Погребняк раскритиковала Тарзана из-за его комментариев о фигуре Королевой

Мария Погребняк возмутилась видео, на котором Тарзан, беседуя с журналистами, критикует внешность жены Наташи Королёвой. Артист заявил, что ему не понравился новый цвет волос супруги, а также отметил, что ей надо похудеть, чтобы «пропагандировать правильные формы». По мнению Марии, такие комментарии в адрес женщины просто неприемлемы.

© Соцсети

Она считает, что Тарзан попросту унизил жену, заговорив о её якобы недостатках с журналистами. Королёва, по словам Маши, выглядит шикарно, а вот её муж — настоящий абьюзер, пытающийся самоутвердиться за счёт супруги.

«Комментарии про вес и цвет волос в СМИ — это попытка принизить. Как бы он сам отреагировал, если бы Наташа при всех сказала: "Мужу надо изменить форму носа и состричь волосы, а то возраст подчеркивает"? Думаю, эго бы не выдержало. Мужчина с комплексами обесценивает женщину, чтобы самому казаться значимее. Просто напомним Тарзану: сейчас 2026 год, правила приличия всё ещё существуют. И унижать жену публично — так себе способ поддержки», — высказалась Погребняк в личном блоге.

