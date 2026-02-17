Семенович удивилась зумерам, которые делят счета с девушками: «Несчастные»

Певица Анна Семенович удивилась зумерам, которые платят по полам с девушками. Издание Rocket Mag опубликовало видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Зумеры как-то странно живут, счета делят, у нас такого вообще не было. У нас пошел на первое свидание, тебе уже сумку подарили. На второе — машину, а на третье — квартиру. Какие-то несчастные! Бедолаги!» — возмутилась артистка.

Семенович заявила, что в двухтысячные были очень щедрые мужчины. По словам звезды, сейчас они с подругами понимают, как им повезло.

«Мы только заходим в ресторан, садимся, а у нас уже шампанское. Они дрались, чтобы закрыть нам счет», — вспомнила певица.

Она также поделилась, что однажды в ресторане за вечер у них «скопилось» пятнадцать бутылок дорогого шампанского. Семенович попросила менеджера оставить их в ресторане, где через две недели отмечала свой день рождения.

Артистка в июне 2024 года перестала скрывать роман с бизнесменом Денисом Шреером. Звезда впервые встретилась с ним в караоке. По словам знаменитости, предприниматель, с детства живущий в Германии, не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Семенович рассказывала, что возлюбленный красиво за ней ухаживал, а потом они вместе начали жить и путешествовать.