Издевается и требует 13 миллионов: бывшая жена Соловьева раскрыла правду о выходках актера

Артист обещал рассказать свою версию происходящего. Возможно, она полностью изменит мнение общественности о его экс-супруге.

© Global look

52-летний актер Константин Соловьев опять вынужден выяснять отношения с бывшей женой. Анастасия Ларина публично обвинила экс-супруга в издевательствах.

Детали неприятной истории раскрыл в Telegram-канале Андрей Малахов. Телеведущий анонсировал новую волну разборок Соловьева с Лариной в эфире своего шоу.

«Его третья бывшая жена, Анастасия Ларина, обвиняет артиста в издевательствах и психологическом давлении. По ее словам, Константин требует 13 миллионов рублей за долю в их общей ипотечной квартире. Все это время актер хранил молчание, но сегодня расскажет свою правду в 17:00!» — заинтриговал подписчиков Малахов.

Тучи вокруг Соловьева и его репутации сгущались уже давно. Бывшая супруга активизировалась в начале текущего года, начав ходить по телеканалам, чтобы обнародовать проблемы. Ларина заявляла,, что бывший муж не помогает ей финансово и пытается отобрать квартиру у их общих дочерей. Эти слова возмутили вторую супругу артиста, Евгению Ахременко. По ее словам, Ларина требует от Соловьева алименты в довольно крупном размере и при этом не совсем честно рассказывает о ситуации.

«Настя подала на алименты в размере 200 тысяч рублей плюс содержание. Там какие-то сумасшедшие цифры были. Например, 45 тысяч рублей на такси. Когда мне это показали, я удивилась, но подумала: „Ладно, это не моя история“», — поделилась она.

Ахременко также опровергла слухи о том, что Соловьев намерен выселить бывшую жену с детьми из квартиры. По ее словам, речь идет совсем о другом.