Слухи о свадьбе, болезнь и алименты: как живет Марат Башаров

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова сообщила, что актер сам попросил ее подать на алименты в суд. Портал News.ru рассказал о деталях процесса и о том, как Башаров живет сегодня.

Алименты

Сын Шевырковой и Башарова Марсель родился 28 июля 2016 года. В феврале 2026-го в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Шевыркова рассказала, что обратилась в суд по совету самого Башарова, сообщил портал «СтарХит». Заявление было подано в ноябре 2025 года, процесс до сих пор идет.

«Сказал: «Лиз, давай ты подашь на алименты». <…> Марат говорил: «Давай наши разговоры будут меньше сводиться к деньгам, подавай - будет все официально», - отметила Шевыркова.

Она рассказала, что ранее актер давал на ребенка сто тысяч рублей - «когда как, в зависимости от работы». Также он «добавлял» на путешествия, подарки и развлечения.

«Пусть будет все официально и на его совести. <…> Никакой суммы еще не озвучили. Хотя бы те же 100 тысяч приходили в срок и без напоминаний», - подчеркнула Шевыркова.

Слухи о личной жизни

Шевыркова предположила, что у Башарова «новая жизнь». По ее словам, актер и его новая подруга еще не женаты, но живут вместе.

В ноябре 2025 года Башаров опроверг слухи о своей тайной свадьбе с актрисой Асей Борисовой. СМИ утверждали, что свадьба состоялась несколько лет назад.

«Что? Какая свадьба? <…> Один идиот написал, а другие как сороки. Вам сколько лет. Не два годика, мозги свои имейте уже, глупости это», - заявил он тогда журналистам.

Болезнь Башарова

В ноябре 2025-го Башаров рассказал, что авария помогла врачам выявить у него заболевание сердечно-сосудистой системы - расширение верхней части аорты. Башаров попал в ДТП, внезапно потеряв сознание за рулем. Врачи обследовали актера и выявили болезнь.

Медики отметили, что такая патология часто встречается у людей, активно занимающихся спортом. Башаров связал заболевание со своим многолетним увлечением хоккеем.

«Комсомольская правда» писала, что болезнь требует постоянного медицинского наблюдения.