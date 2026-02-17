Зрелище печальное: как выглядит квартира Фриске после масштабного потопа

Сестра покойной певицы поделилась снимком с места ЧП. В момент коммунальной аварии Наталья находилась в другой стране, где и продолжает оставаться по сей день.

Наталья Фриске относительно успокоилась после масштабного потопа, который случился в ее подмосковной квартире. Родители посоветовали ей не брать билеты в Россию, пообещав решить вопросы по мере возможности.

Напомним, несколько дней назад сестра покойной Фриске проснулась от тревожного звонка из Москвы. Владимир Фриске сообщил, что в квартире дочери прорвало трубу и вода хлынула на девять этажей вниз. Захлебываясь слезами, Наталья жаловалась подписчикам на обстоятельства, которые могут вынудить ее возмещать ущерб пострадавшим жильцам. Однако фанаты порекомендовали для начала выяснить все детали, в частности, локализацию поломки трубы. Не исключено, что виновников аварии признают управляющую компанию, а не Фриске.

Сейчас Наталья старается не думать о плохом. Она продолжает зимовку во Вьетнаме вместе с супругом и дочерью Луной. Накануне семейство отметило Китайский новый год, в честь которого в стране запускали фейерверки. Когда фолловеры поинтересовались, что сейчас с затопленной квартирой, Фриске без лишних пояснений поделилась снимком с места ЧП. Полы от влаги вздулись и покоробились. Повреждения были заметны и на плинтусах. В остальном же никаких «ужасов». Возможно, и затратного ремонта не потребуется. А вот по поводу ущерба соседям Наталья пока умалчивает.