Глюкоза высказалась о возможном примирении с Максимом Фадеевым

Глюкоза высказалась о работе и возможном примирении с Максимом Фадеевым: «Я не сделала себя сама»
Глюкоза (она же Наталья Ионова) стала гостьей свежего выпуска шоу «Что о тебе думают?» Ксении Собчак, в котором поговорила о своих взаимоотношениях с Максимом Фадеевым. Певица призналась, что «не сделала себя сама», поскольку свою карьеру она начала довольно рано.
«Понятное дело, что у меня был продюсер, который меня придумал, придумал проект. Не каждый человек бы с такой задачей справился. Я не сделала себя сама, мне было тогда 12 лет», — высказалась Глюкоза.
Говоря о конфликте с Фадеевым, Глюкоза дала понять, что не против возможного примирения с ним.
«Я вообще не люблю ни с кем никогда ссориться. Пока люди живы, всё можно решить и всё друг другу сказать. Для меня попросить прощения, даже когда я не виновата, несложно. Если человек мне дорог, то не считаю это какой-то проблемой», — добавила она.
