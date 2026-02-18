Глюкоза высказалась о возможном примирении с Максимом Фадеевым

Глюкоза (она же Наталья Ионова) стала гостьей свежего выпуска шоу «Что о тебе думают?» Ксении Собчак, в котором поговорила о своих взаимоотношениях с Максимом Фадеевым. Певица призналась, что «не сделала себя сама», поскольку свою карьеру она начала довольно рано.

«Понятное дело, что у меня был продюсер, который меня придумал, придумал проект. Не каждый человек бы с такой задачей справился. Я не сделала себя сама, мне было тогда 12 лет», — высказалась Глюкоза.

Говоря о конфликте с Фадеевым, Глюкоза дала понять, что не против возможного примирения с ним.

«Я вообще не люблю ни с кем никогда ссориться. Пока люди живы, всё можно решить и всё друг другу сказать. Для меня попросить прощения, даже когда я не виновата, несложно. Если человек мне дорог, то не считаю это какой-то проблемой», — добавила она.

