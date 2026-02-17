Жена Николаева живет в страхе из-за преследований сталкера

Избранница музыканта долго размышляла, стоит ли делиться проблемой с поклонниками. Но иного выхода она не видит.

43-летняя Юлия Проскурякова устала жить в постоянном страхе и тревоге. Между тем, вот уже пятый год ей приходится быть настороже, чтобы, в случае чего, себя защитить.

«На странице в соцсети супруга Игоря Николаева рассказала о своей проблеме. «Думала писать или нет этот пост... С 2021-го года меня преследует психически нездоровый человек... он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляется, то инвалидом, то поклонником, то сценаристом, то кем-нибудь еще... был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он Вячеслав, сценарист. Это все один и тот же человек. Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными! Этот человек не сценарист, не поклонник и не инвалид. Он, очевидно, болен!!! Будьте бдительны!»

В доказательство своих слов актриса опубликовала скриншоты переписок со сталкером.

Подписчики принялись ломать головы, чем же помочь Проскуряковой в борьбе с неуловимым и неадекватным сталкером. Некоторые посоветовали ей обратиться в полицию, прокуратуру, но Юлия пояснила, что не сумеет доказать факт преследования. Да и номера телефона с адресом преследователя у нее нет. Она уверена, что его главная цель — далеко не автограф. Но тем страшнее ждать новых появлений помешанного поклонника. «Ужас какой, реально больной человек», «А Николаев в курсе? Он все решит»,