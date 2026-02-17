Волочкова об операции: «Страшно и больно»

Балерина Анастасия Волочкова в Telegram-канале рассказала, зачем ей потребовалась операция на ноге.

© Кадр из видео/Telegram-канал «Анастасия Волочкова»

Волочкова назвала хирургическое вмешательство профессиональной необходимостью. Она подчеркнула, что уже 40 лет танцует на сцене в пуантах, несмотря на предостережения врачей. По словам знаменитости, у нее увеличилась кость из-за нагрузки на ноги.

Как отметила Волочкова, сама операция проходила два дня под общим наркозом. Артистка отметила, что уехала в Германию, где ее прооперировали лучшие врачи страны.

Волочкова поблагодарила поклонников за переживания и поддержку.

«Я не предполагала, что это будет так страшно и больно. Спасибо всем докторам и тем добрым людям, которые были рядом в тот момент. Единственной моей просьбой к профессорам была одна. Чтобы я скорее вернулась на сцену. И они это сделали», — поделилась артистка.

По данным kp.ru, Волочковой провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Первое время артистка передвигалась на костылях.