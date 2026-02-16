«Вы ничего не понимаете»: Жасмин возмутилась в Кремле из-за несправедливости

Певица Жасмин выступила в Кремле, приняв участие в большом концерте ко Дню святого Валентина. Приемом зрителей звезда осталась довольна. А вот общение с журналистами у артистки в этот раз не задалось.

Как известно, Жасмин – знатная модница. У нее – солидный гардероб, которому могут позавидовать, пожалуй, главные модницы страны. Жасмин регулярно удивляет публику новыми нарядами: один другого краше. Вот, и в Кремлевском дворце у нее это сделать получилось. На сцене звезда появилась в роскошном платье с капюшоном на голове.

- Вы прямо как монашка сегодня! – увидев звезду на красной дорожке, выпалил один из журналистов.

Однако певице такое сравнение пришлось не по душе. Жасмин от этого даже несколько растерялась.

- Вы ничего не понимаете, - возмутилась артистка, видимо, посчитав такое сравнение несправедливым. - Это таинственность! - Если такие монашки бывают…, - продолжила звезда. – Я даже не могу представить. Это какие-то фантазии сексуальные!

Задерживаться в Кремлевском дворце певица в этот вечер не стала. Попозировав немного фотографам, звезда поспешила на выход. По всей видимости, к любимому супругу, в котором души не чает.

Напомним, что не так давно Жасмин получила травму, катаясь на горных лыжах. Певица упала с горного склона. Звезда говорит, что во время падения испытала дикую боль.

- Хорошо, что в тот момент я была в шлеме, - рассказывала «МК» после случившегося певица. - А то бы я там голову потеряла точно!

После падения Жасмин вынуждена обратить к врачам. Те, осмотрев артистку, диагностировали у нее разрыв связок. Звезда была вынуждена ходить в течение нескольких недель в лангетке. Ее сняли буквально на днях. Теперь Жасмин предстоит серьезный период реабилитации.