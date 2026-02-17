48-летняя певица Ольга Орлова общалась с поклонниками через сторис в запрещённой социальной сети и рассказала о своём хроническом заболевании. Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у неё аллергия или атопический дерматит. Ольга призналась, что всю жизнь страдает от этого диагноза.

«Да, я аллергик. Было всё на свете, включая отёки Квинке», — откровенно ответила Ольга.

Кроме того, певица призналась, что иногда испытывает сильное желание ничего не делать.

«Я мечтаю выделить пару дней в году для лени. Но, к сожалению, такой возможности нет», — рассказала Орлова.

Напомним, что в сентябре 2021 года Ольга Орлова связала себя узами брака с предпринимателем Валерием Масловым. В феврале 2023 года в семье появилась дочь Анна. У артистки есть также взрослый сын — он родился в отношениях с бизнесменом Александром Кармановым. Супруги расстались в 2004 году.

