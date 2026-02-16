Гуф воссоединился с бывшей невестой

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) воссоединился с экс-невестой — блогершей Разият Салаховой. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на собственный источник.

© Соцсети

15 февраля Гуф опубликовал в соцсетях фото поцелуя с девушкой, лица которой не видно. Однако, по информации источника издания, это действительно Салахова, отношения с которой рэпер возобновил через полгода после расставания.

Гуф сделал Салаховой предложение еще в ноябре 2024 года. После расставания с артистом девушка жила в Таеланде, а сейчас в социальных сетях публикует фотографии, сделанные в Москве. В личном Telegram-канале она намекает, что «не смогла» уйти от некоего мужчины.

В ноябре Разият Салахова призналась, что практически прекратила общение с Гуфом. Рэпер и блогерша заблокировали друг друга в соцсетях. По словам Салаховой, у нее затаилась обида на Гуфа. Ее причиной послужило поведение артиста после их расставания.

В декабре Долматов заявил, что находится в отношениях. Он призвал фанаток «не надеяться» на роман с ним. В феврале 2026 года девушка публиковала в соцсетях фото с другим мужчиной.