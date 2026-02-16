Экс-солистка SEREBRO получила награду в Госдуме

Певица Ольга Серябкина сообщила в Telegram-канале, что получила в Госдуме награду от партии.

Серябкину наградили как поп-исполнительницу.

«Для меня это очень ценно. Благодарю от души партию «Новые люди», — поделилась артистка.

Серябкина стала известной после работы в группе SEREBRO. Артистка является автором многих песен коллектива, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м певица покинула группу. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

В октябре 2025-го Серябкина сообщила, что отказалась от роли в театре. Певица призналась, что не считает себя достаточно компетентной для работы в театре. Она уверена, что в этой сфере должны быть только мастера своего дела.

Серябкина также отметила, что между актером и артистом мюзикла есть большая разница. Певица заявила, что в последнем сочетается театральное и музыкальное искусство.

В сентябре Серябкина призналась, что хотела бы поучаствовать в «Интервидении». По словам артистки, она не хочет участвовать в музыкальных конкурсах, однако для «Интервидения» готова сделать исключение.