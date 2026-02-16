Сотни тысяч убытков: какие российские звезды переживают не лучшие времена
По итогам 2025 года сразу несколько компаний, принадлежащих знаменитостям, продемонстрировали убытки или падение прибыли. Об этом сообщает «КП».
Так, блогер Оксана Самойлова уже не первый год терпит убытки от компании «Антураж», в которой ей принадлежит доля в 50%. С 2020 года компания занималась созданием приложения с рецептами блюд, но разработка оказалась невостребованной. С марта прошлого года «Антураж» находится в процессе ликвидации, однако убытки за 2025 год все же были — 10 тысяч рублей.
Схожая ситуация у режиссера Тимура Бекмамбетова и его компании «Урбан Медиа» — оно занимается производством фильмов и телепрограмм. Доля кинодеятеля в организации составляет 50%. По итогам 2025 года фирма принесла убытки в 186 тысяч рублей.
Комику Михаилу Галустяну повезло чуть больше — его «Продюсерский центр "Галустян"» показал только падение выручки — на 11%. В 2025 году компания заработала 2,9 млн рублей, что на 230 тысяч рублей меньше показателей прошлого года. Чистая прибыль составила 2,6 млн рублей — на 307 тысяч рублей меньше.
Продюсерский центр Григория Лепса показал прирост выручки на 21 млн рублей: до 185 млн рублей в 2025 году. Прибыль упала — с 7,4 млн рублей в 2024 году до 4,4 млн рублей в 2025 году. При этом Лепс смог вывести из убытков свою компанию «Алтайтревел»: если в 2024 году фирма принесла убытки на 62 тысячи рублей, то в 2025 году выручка составила 140 тысяч рублей.
Однако проблемы у музыканта есть с салоном оптики. Если в 2024 году убытки составляли только 18 тысяч рублей, то в 2025 году — уже 162 тысячи рублей.