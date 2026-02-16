Избранница Павла Дурова устроила фотосессию на пляже

Девушка Павла Дурова покорила подписчиков горячей фотосессией на пляже в Рио-де-Жанейро. Юлия Вавилова сейчас отдыхает в Бразилии, на берегу залива Гуанабара. Избранница основателя Telegram позировала перед камерой в бикини приглушенного оливкового оттенка. Об этом сообщает Thevoicemag.ru.

25-летняя блогерша прославилась благодаря отношениям с Павлом. Юлия живет в Эмиратах, но активно путешествует по миру. Вавилова увлекается экстремальными видами спорта, стрельбой из лука и боевыми искусствами.

Кадры бразильского отдыха избранницы Дурова — в галерее «Рамблера».