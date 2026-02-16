Тяжелый разрыв, роман с иностранцем и откровенные фото: судьба Любови Толкалиной

Актриса Любовь Толкалина научилась эпатировать публику давно: еще в 2001 году она снялась для журнала Playboy, а через 15 лет началась делиться пикантными кадрами в соцсетях. В последние годы поклонники все чаще обсуждают не роли артистки, а ее личную жизнь. Starhit вспомнил биографию Толкалиной в день ее 48-летия.

Отношения с Кончаловским

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в селе Савватьма Рязанской области. С детства она увлекалась спортом и даже получила разряд по синхронному плаванию. Девочка мечтала стать тренером, а подростком устроилась на работу в театр на воде. В один момент ей предложили сняться в рекламном ролике для компании, продающей сантехнику, а один из создателей рекламы уговорил девушку поступить во ВГИК.

Вместе с Толкалиной в вузе училась Наталья Харитонова, которая на тот момент встречалась с режиссером Егором Кончаловским. В один вечер она попросила Любовь составить ей компанию в клубе «Булгаков», куда ее позвали Кончаловский и Сергей Грибков. Последний переживал некую любовную трагедию, однако артистка плохо справилась с ролью утешительницы — весь вечер разговаривала с Натальей, а после пустилась в пляс на танцполе.

Через некоторое время актриса узнала, что ее ищет Кончаловский. Оказалось, что отношения с Харитоновой разладились.

«В финале вечера, вопреки угрозам мамы выгнать меня из дома, я осталась ночевать у Егора. Это и стало началом наших отношений. После того памятного вечера в клубе "Булгаков" мы с Наташей не пересекались, и я очень переживала, что могла стать причиной их с Егором расставания. Впервые мы увиделись, лишь когда родилась Маша — в июне 2001 года», — признавалась Толкалина.

Строить отношения было непросто: сказывалась и разница в возрасте в 12 лет, и разница в характерах. Несмотря на это, между влюбленными сложился творческий союз — режиссер снял актрису в двух частях «Антикиллера», в «Побеге», проекте «Москва, я люблю тебя!».

Отметим, что даже после рождения общего ребенка Толкалина и Кончаловский не поженились. В прессе регулярно появлялись сообщения о расставании пары, однако лишь в 2017 году режиссер и актриса подтвердили, что их романтические отношения закончились.

«У Егора был Оксфорд за плечами. Он увидел мир, получив богатый жизненный опыт. А потом вдруг перестал узнавать что-то новое. Сел на третьем этаже на своей даче, и все. Но я скажу, что настоящей причины нашего расставания никто и никогда не узнает», — заявила актриса.

Впоследствии Толкалина и Кончаловский признались, что, фактически, расстались за семь лет до официального объявления о разрыве. Вероятно, правду они вскрыли только из-за рождения у режиссера сына Тимура от юриста Марии Леоновой.

Слухи и роман с британцем

Любовные дела артистки тем временем обрастали слухами. Ей приписывали роман с Вячеславом Манучаровым и с британским телеведущим Джоном Уорреном. По мнению Толкалиной, последний зачем-то решил «использовать ее имя».

«Мы знакомы были не больше двух месяцев… Хотя действительно успели хорошо подружиться. Я иногда себя корю за то, что слишком открыта к людям. Это часто используют, и я много страдала… Поэтому давно ничего не рассказываю о своей личной жизни», — заявила артистка.

Однако в конце 2019 года Толкалина все же призналась, что ее сердце «уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain», таким образом намекнув на роман с иностранцем. Избранником оказался композитор Саймон Басс, кандидатуру которого одобрила и дочь артистки Маша. Однако, свадьбы окружающие так и не дождались — пара рассталась, не пережив испытания расстоянием.

«Мы созванивались, долго разговаривали и как-то пришли к тому, что не сможем быть вместе, живя в разных странах. Это точно невозможно», — заявляла она.

Эротические снимки

Отметим, что пикантные фотосессии Толкалина посвящала именно Бассу. Однако и после расставания актриса не перестала демонстрировать свою фигуру — например, на побережье Крыма.

«Эти откровенные фото раздражают подписчиков, а меня веселят. У меня много фотографий ню. Ничего там нет сверхъестественного. Просто у нас многонациональная страна, и снимок в таком стиле вызывает негодование у некоторых», — заявляла она.

Отметим, что сейчас артистка успешно справляется с ролями красивых и моложавых женщин. Например, она сыграла репетитора по английскому в драме Happy End. Кроме того, артистка появилась в проектах «Мажор 4», «Любовники» и «Престиж».