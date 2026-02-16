«Хочу это повторить»: солист «Иванушек» готовится к выписке жены и сына из роддома

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в феврале 2026 года впервые стал отцом: его жена Дарья Тарасова родила мальчика. Певец рассказал «Комсомольской правде», что готовится к выписке жены и сына из роддома.

43-летний Туриченко присутствовал на родах. Он рассказал, что старался разрядить «больничную обстановку» и шутил, чтобы жена расслаблялась.

«Я всячески пытался держать позитивный настрой. И просто смотрел в глаза, держал за руку. Старался сделать все, чтобы она была максимально спокойна», - подчеркнул певец.

Туриченко отметил, что опыт обращения с новорожденными у него есть - он помогал растить своего племянника. Певец добавил, что не боится бессонных ночей, поскольку его работа подразумевает нестабильный сон.

«Я не просто готов ко всем хлопотам, главное, я очень этого хочу. Я хочу максимально много времени провести с нашим сыном, именно в те моменты, когда он будет так быстро расти. <…> Надо менять подгузники - пожалуйста, надо кормить в три часа ночи - готов», - подчеркнул Туриченко.

Музыкант добавил, что посвятил жене и сыну песню «Я тебя никогда никому не отдам». Он выразил надежду, что в их семье будет несколько детей.

«После того, как это произошло со мной впервые, могу сказать одно - я очень хочу это повторить и не один раз! Обязательно пойдем за доченькой!», - заключил музыкант.

Кирилл Туриченко родился в Одессе в 1983 году. В 2013-м стал участником «Иванушек International» после ухода из группы Олега Яковлева. Участвовал в шоу «Маска» и «Аватар».