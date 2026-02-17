Самойлова заберет себе дом за 350 млн после развода с Джиганом

Блогерша Оксана Самойлова в выпуске реалити‑шоу «Быть Джиганом и Оксаной» рассказала, что планирует забрать себе семейный особняк после развода с рэпером Джиганом (Денисом Устименко‑Вайнштейном).

Речь идет о трехэтажном доме звезд, который расположен в коттеджном поселке «Шато Соверен». Его площадь составляет 1 тыс. 300 кв. м., а самого участка — 22 сотки. По версии издания «СтарХит», оценочная стоимость объекта вместе с землей составляет более 350 млн рублей.

«Когда мы разведемся, дом будет официально принадлежать мне, чтобы он не мог туда заходить, когда захочет. Я перееду обратно в дом. Но только после развода», — заявила Самойлова.

Блогерша осознает, что оставляет отца своих детей без жилья, но не переживает по этому поводу, поскольку, по ее словам, сам Джиган «вряд ли задумывается о таких мелочах».

Также Самойлова подчеркнула, что не намерена ограничивать общение детей с отцом. Она заявила, что наследники вольны жить там, где хотят и где им «классно».

Самойлова подала на развод с Джиганом 9 октября — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября.

Ранее стало известно, что экс-супруга Марата Башарова судится с ним.