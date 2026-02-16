Собчак развеяла домыслы о своем имуществе на миллиард

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о квартире за миллиард рублей, подчеркнув, что такой недвижимости у нее нет.

Она уточнила, что покупает жилье на стадии строительства, когда цены значительно ниже.

— Просто я покупаю все объекты недвижимости на стадии котлована, заранее и, соответственно, по выгодным ценам. Все детали в квартире собирались по всему миру, в тандеме с дизайнером был придуман каждый угол, вникая во все тонкости, — отметила 44-летняя Собчак в личном блоге.

Собчак призналась в своем Telegram-канале, что часто приходится развеивать слухи о себе, но к негативу она привыкла за годы работы в медийной сфере. Знаменитость старается не реагировать на клевету и просто проходить мимо.

Ранее журналистка призналась, что испытывает одиночество. Она часто расстраивается из-за того, что ей не с кем поговорить и поспорить на равных.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. В ноябре пара отметила день рождения режиссера. Как рассказала Собчак, у нее с Богомоловым вошло в привычку организовывать праздники друг для друга — день рождения режиссера провели силами журналистки.