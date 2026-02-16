«На костылях в особняке»: Волочкова о своем здоровье

Балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о своем здоровье. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистка опровергла информацию, что у нее выявили онкологическое заболевание.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что после отдыха на Мальдивах Волочкова оказалась в немецкой больнице с серьезным заболеванием. Выяснилось, что балерина действительно сделала операцию на ноге, однако не из-за рака.

«Слагаете легенды про онкологию, про то, что со мной что-то случилось. Да, я сделала операцию, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях? Да, я умею на них ходить. Кто те люди, которые меня обсуждают? А что, со мной ничего не может случиться? У меня тоже есть душа. И как человек, я тоже могу заболеть. Я на костылях хожу в своем особняке», — заявила она.

Волочкова огорошила откровенностью о первом интиме

Волочкова отметила, что в начале марта уже вернется на сцену, несмотря на всю сложность проведенной операции.