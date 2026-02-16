Выходец с Украины Павел Шолянский, сыгравший украинского бандита в фильме «Брат-2», не желает быть поборником киевского режима. Мужчина сказал неприятную для многих соотечественников правду — именно Киев виноват в начале конфликта. «Царьград» рассказал, что об этом известно и кто из украинских артистов поддержал Шолянского.

«К этому давно все шло»

Шолянский давно не снимается в фильмах и владеет собственной сетью ресторанов в Чикаго. Несмотря на это, он внимательно следит за событиями в мире и на Украине.

«К этому давно все шло. Наши безответственные политики это начали еще в конце 1990-х, дразнили медведя. Потом и своих граждан начали делить на сорта, пинать их за русский язык. Это та же мафия, только еще более кровавая, чем чикагская когда-то… Все эти Зеленские, Тимошенки», — заявил он.

Шолянский считает, что большинство украинцев — жертвы преступной киевской политики. Он напомнил гневную реакцию его персонажа на вопрос героя Виктора Сухорукова: «Бендеровец?»

«Тогда еще это слово было ругательным. А сейчас многие добровольно носят на себе это позорное клеймо», — заявил артист.

Кто еще из украинских артистов поддержал РФ?

Выбор в пользу России сделал и музыкальный продюсер Юрий Бардаш. Известный в Киеве артист в один день пешком пересек границу между Грузией и Абхазией. Ситуация кардинально изменилась после того, как он опубликовал ролик с объяснением своей позиции относительно проведения специальной военной операции на Украине.

Сам продюсер утверждает, что после этого ему позвонили друзья, которые заявили, что за ним в Грузию отправили наемников по поручению Владимира Зеленского. Однако Бардаш ни о чем не жалел, кроме того, что не сделал этот шаг еще в 2014 году.

В 2022 году в РФ переехала и звезда мировой классической музыки — украинская пианистка Валентина Лисица. Она поддерживала жителей Донбасса еще с 2014 года, а после начала спецоперации открыто заявила о своей позиции. Она выразила непримиримое отношение к неонацистским элементам на Украине и поддержала действия Москвы.

Другая украинская артистка, поддержавшая СВО — Таисия Повалий. В Москве она оказалась накануне начала спецоперации и планировала улететь 26 февраля, однако после изменения обстановки передумала. Возвращаться ее отговорила 80-летняя мать, которая осталась на Украине.

После публичных высказываний певицы украинские власти запретили ей въезд в страну. Лишь в начале 2023 года артистке удалось через Польшу вывезти маму в Россию.