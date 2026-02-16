«Релокансткие рейсы»: над беглыми звездами из РФ в США нависла новая угроза

За прошлый год и январь 2026 года из США в Россию депортировали порядка 350 беглецов, а еще 800 россиян ожидают депортации в миграционных тюрьмах. Как сообщает Life.ru, угроза выдворения нависла и над беглыми звездами из РФ.

Генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков констатировал, что настроение у большинства российских релокантов в США «не очень хорошее». В первую очередь — из-за ужесточения миграционной политики американской администрации.

В 2025 году из Штатов депортировали россиян, которые просили политического убежища и получили отказ. Миграционная служба США не поверила, что их жизни угрожает опасность на родине. Ожидается, что в 2026 году «релокантских рейсов» будет только больше. Тем, кто находится в иммиграционных изоляторах в ожидании решения суда, приходится тяжело: переполненные камеры, распорядок дня, охрана. Большинство из сокамерников — иранцы.

В ускоренном режиме из США могут выдворить 5 тысяч россиян, которые застряли в стихийном лагере беженцев на границе США с Мексикой. В их случае достаточно лишь заикнуться о политическом убежище.

По информации СМИ, под угрозой депортации оказались и скандальные российские иноагенты. Например, бодибилдер Александр Шпак* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), актер Алексей Панин** (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), а также комик Данила Поперечный* (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

Отмечается, Шпак* три месяца назад купил 3,5 гектара леса рядом с горным городком Юрика-Спрингс в штате Арканзас. Однако дома там пока нет — скандальный блогер живет или в трейлере, или в подобии сарая. Панин** хвастался грин-картой еще осенью 2024 года, но это лишь с его слов — ни в одной американской базе артиста нет.

Поперечный* продолжает менять арендное жилье. Последняя была в элитном ЖК в Лос-Анджелесе, но комику перестало хватать денег. Сейчас он ищет другие варианты.

