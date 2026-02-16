«Мир несправедлив»: Собчак пожаловалась на одиночество

Российская журналистка Ксения Собчак в своем личном блоге призналась, что испытывает одиночество.

Она часто расстраивается из-за того, что ей не с кем поговорить и поспорить на равных.

— Очень часто чувствую это одиночество, и потом каждый раз вспоминаю, как же мне повезло встретить моего любимого мужчину. И повезло, что когда одиноко, я могу позвонить Лере (Валерии Гай Германике — прим. «ВМ»). Мир несправедлив, всюду правит серость, мы все умрем, — добавила она в Telegram-канале.

Несмотря на развод, Собчак и актер Максим Виторган остались в хороших отношениях. По словам самой журналистки, она до сих пор восхищается своим бывшим мужем. Также она поделилась, что не ценит в мужчинах яркие и активные черты — ее привлекают «уверенные, но тихие».

Сейчас же Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. В ноябре пара отметила день рождения режиссера. Как рассказала Собчак, у нее с Богомоловым вошло в привычку организовывать праздники друг для друга — День рождения режиссера провели силами журналистки.