«Уникальный путь» и жизнь в Дагестане: судьба звезды группы «Фабрика» Марии Алалыкиной

Певица Мария Алалыкина прославилась благодаря участию в первом сезоне «Фабрики звезд» на Первом канале, а позднее — как одна из участниц коллектива «Фабрика». Starhit рассказал, что известно о жизни знаменитости, которая ушла из шоу-бизнеса и приняла ислам.

По словам источника Starhit, сейчас Алалыкина — основатель лучшей коранической школы в Дагестане, а многие мусульманки мечтают у нее поучиться. Кроме того, она прекрасная мать и жена.

«Ни о каком одиночестве и речи нет, у нее яркая и насыщенная жизнь, в которой ее окружают люди, влюбленные в слово Всевышнего», — заявил собеседник.

Отмечается, что после ухода Алалыкиной из шоу-бизнеса многие высказывались о ней, но никто не мог точно рассказать, чем артистка занимается. Бывшая коллега Марии по группе «Фабрика» Сати Казанова отмечала, что она была последней, с кем артистка еще как-то общалась.

«В последнюю нашу встречу мы вместе ходили в мечеть, совершали намаз. Я причем практически не знала молитв, а она знала. Вот такой парадокс. Ее путь уникальный, необычный, не всем понятный. Ну и Бог с ней», — заявляла она.

Кроме того, жизнь Алалыкиной комментировала ее мать. По словам женщины, дочка «вечно хотела быть в телевизоре», а когда ее взяли на «Фабрику звезд», то поставили на ее усилиях крест — родительница хотела, чтобы Мария получила диплом вуза.

«Отдачи никакой естественно я не получила. Только благодаря моим усилиям она закончила университет», — откровенничала мать Алалыкиной.

Также ходили слухи, что ислам Мария приняла из-за избранника, однако в действительности это не так. Сестра Алалыкиной говорила, что знаменитость самостоятельно приняла это решение.