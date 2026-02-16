Развод, карьера и «независимость»: что известно о жизни актрисы Юлии Хлыниной

Актриса Юлия Хлынина получила известность благодаря ролям в сериалах «Закон каменных джунглей» и «Екатерина». В ее фильмографии насчитывается около 40 работ, включая картины «Дуэлянт», «Лед-2», «Метод», «Угрюм-река» и «Звоните ДиКаприо!». Издание News.ru рассказало о жизни артистки.

Актриса родилась в Москве, окончила школу-студию МХАТ (курс Константина Райкина) и начинала карьеру в театре имени Моссовета. Дебютировала в кино в 2010 году в сериале «Последняя минута».

В личной жизни Хлынина недавно подтвердила, что расторгла брак с инвестиционным директором Алексеем Милевским, с которым поженилась в 2020 году. В интервью она уточнила, что свободна уже около двух-трех лет, не называя точную дату развода.

Актриса отметила, что сейчас сосредоточена на карьере и считает себя независимой от мужчин. До этого она несколько лет состояла в отношениях с актером Егором Корешковым, пара объявила о помолвке в 2017 году, но рассталась в 2018-м без объяснения причин.

Осенью 2022 года Хлынина публиковала в соцсетях пост, в котором перечисляла украинские города и выражала эмоциональное отношение к событиям, происходящим между двумя странами. Публикация вызвала неоднозначную реакцию и обсуждалась в СМИ.