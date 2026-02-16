Бородина высказалась о разнице в возрасте с Сердюковым

Ксении Бородиной часто задают вопросы о ее муже, в частности о разнице в возрасте между ними. Блогерша, наконец, высказалась об этом.

© Соцсети

Ксения Бородина в прошлом году стала законной супругой в третий раз. Ведущая вышла замуж за малоизвестного ранее Николая Сердюкова, которого многие заподозрили в альфонстве. Впрочем, самую Ксению не смущает ни положение ее менее статусного и богатого спутника, ни то, что он моложе ее на пять лет.

Сегодня Бородина обмолвилась об этой разнице в возрасте. По словам блогерши, она не особо ощущает то, что Коля моложе.

«Мне кажется, это очень гармоничная разница. Пять — про движение, гибкость, развитие. Есть разный опыт, но нет „поколенческого“ разрыва. Баланс зрелости и свежего взгляда», — поделилась Ксения в телеграм-канале.

Подписчицы поддержали Бородину, отметив, что пять лет — это вообще не разница между партнерами.

«У меня тоже разница в 5 лет, где он младше, нормальная разница», «Разница в возрасте — это лишь цифры, главное — понимание и поддержка друг друга», «Я тоже думаю, хорошая разница в возрасте», «Да, это норм — пять лет, главное — быть на одной волне», — написали девушки.

Ранее Ксения была замужем за Юрием Будаговым и Курбаном Омаровым. От обоих супругов она родила дочерей — Марусю и Теону соответственно. Старшая с отцом почти не общается, как говорила Бородина. А вот Теона поддерживает связь со своим папой Курбаном.