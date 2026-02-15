Бурунов рассказал, что помогло ему справиться с алкогольной зависимостью

Сергей Бурунов признался, что побороть зависимость от алкоголя ему помогла психотерапия.

«Поход к психотерапевту необходим, это гигиена мозга, потому что все накапливается и чревато трагическими болезнями, пластырем такое не заклеишь, йодом не помажешь. Надо разбираться со своей семьей, со своей виной, со стыдом. Еще это инструмент образования и познания себя, как управлять своей жизнью, потому что боли очень много, и ее никуда не деть, заливать алкоголем или наркотиками, понятно, куда это приведет», - объяснил артист.

Сейчас Сергей подчеркивает, что очень благодарен своему психотерапевту, который помог ему вернуться к нормальной жизни. По его словам, он дал ему возможность найти ответы на очень многие вопросы, пишет gazeta.ru.

Ранее актер порассуждал о слабости и слезах у мужчин. По словам Бурунова, перед любимым человеком мужчина имеет право быть слабым, ведь он принимает тебя таким, какой ты есть на самом деле. Также он отметил, что в обществе почему-то считается плохим качеством, когда мужчина может плакать.