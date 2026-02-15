Кинокритик сообщил, какую известную актрису ему напоминает Бузова

Кинокритик Александр Шпагин считает, что из Ольги Бузовой может получиться хорошая актриса комедийного плана. Он в беседе с «Газетой.ru», подчеркнул, что кинематограф нуждается в людях, уже ставших звездами. Более того, Ольга вполне нормально уже играла в МХАТе.

© РИА Новости

Шпагин предполагает, что Ольга может стать молодой Людмилой Гурченко.

«Но я не думаю, что из нее вырастет какая то мощная комедийная актриса. А нормальной, легкой актрисой она является уже сейчас. А будет больше сниматься — может быть, обретет актерскую крепость. Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у нее это получалось не так хорошо, как после 45 лет», - констатировал эксперт.

Ранее российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова заявила, что разрешила себе мечтать о премии «Оскар».