Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) не смог долететь из Алма-Аты в Ташкент на концерт в воскресенье из-за неисправного самолёта. Выступление перенесено на вторник, 17 февраля, пишет РИА Новости.

Концерт Басты в Ташкенте должен был состояться в воскресенье, 15 февраля, в спорткомплексе «Юнусабад» в 19.00 (17.00 мск). Перед концертом появилась информация о том, что мероприятие будет перенесено на другое число.

Журналисты попросили организаторов концерта назвать причины переноса, а также число, когда состоится встреча зрителей с Бастой.

«Да-да, подтверждаю, всё верно. Причина — неисправность самолёта. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту», — отметил представитель организаторов.

По его данным, теперь концерт может состояться 17 февраля, все приобретенные на него билеты остаются действительными.

