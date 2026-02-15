Полина Гагарина в очередной раз устроила в соцсетях сеанс общения с подписчиками микроблога, где ответила на самые разные вопросы. В том числе у певицы спросили, действительно ли она сделала себе «голливудскую улыбку» при помощи виниров.

Гагарина опровергла эти слухи, заверив, что у нее «свои» зубы, пишет «Комсомольская Правда»

© Соцсети

«Все свои, тьфу-тьфу-тьфу», — написала певица, опубликовав фото улыбки.

Полина Гагарина сейчас пользуется исключительно косметологией. Знаменитость с трудом переносит и такие процедуры. Как она признается, «визжит» во время биоревитализации (иньекции гилауроновой кислоты- прим. ред).

Но в будущем не исключает и пластику. Певица рассказала, что хочет сделать пластическую операцию в Китае. Там она нашла хирурга, услугами которого когда-нибудь желает воспользоваться.