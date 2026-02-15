Шаляпин раскрыл секрет популярности Королевой

Наташа Королева на днях вместе с диджеем Катей Гусевой устроила презентацию ремикса на свой давний хит «Петли-поцелуи». Вечеринка получилась с огоньком, певица приехала на вечеринку в новом образе. Королева внезапно стала блондинкой и собрала множество комплиментов от коллег, пишет «Московский Комсомолец».

Прохор Шаляпин на вечеринке раскрыл журналистам неожиданный секрет Королевой. Прохор уверен, что Наташа популярна на протяжении тридцати с лишним лет вполне заслуженно.

«Она позитивная и добрая. Добрых людей сразу видно. Они, кстати, и не стареют», - заявил Прохор.

Ранее телекритик Александр Горбунов назвал замену ведущей «Суперстар!» Лолиты Милявской на Наташу Королеву одним из главных недостатков нового сезона. По мнению Горбунова, Милявская смотрелась в кадре проекта гораздо харизматичнее и ярче, чем Королева. Он заявил, что певица задала большую планку для последующих ведущих.