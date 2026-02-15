Молодая жена Петросяна показала подарок мужа в честь Дня всех влюбленных

Жена юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, микроблоге показала подарок от супруга. На День святого Валентина 80-летний Евгений Петросян преподнес ей золотые винтажные настольные часы Cartier, пишет gazeta.ru

© Соцсети

«Волшебник знает все мои хотелки», — сообщила подписчикам Татьяна.

Петросян с 2019 года состоит в браке с Татьяной Брухуновой, которая моложе него на 44 года. Она стала пятой женой юмориста. Артист признавался, что сейчас исправляет ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи. По словам шоумена, он многие годы был «женат на работе» и не осознавал масштаб проблемы.

У пары двое общих детей: сын Ваган и дочь Матильда.