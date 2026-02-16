Поклонница прокляла Александра Ревву

Комик и певец Александр Ревва рассказал Telegram-каналу «Звездач», что однажды поклонница прокляла его.

«Девочка стоит: «Я люблю вас, я люблю вас, дайте автограф, пожалуйста!», я такой уставший: «Пожалуйста, давайте попозже», ухожу и слышу в спину: «Будь ты проклят!». Как от любви до ненависти... В тот момент такой холодок», — вспомнил шоумен.

По словам Реввы, он извинился перед фанаткой, сфотографировался с ней и объяснил, что устал.

В феврале 2025-го издание kp.ru сообщило, что доход компании Александра Реввы увеличился на 378%.

Речь идет об ООО «Войс Медиа». ООО получило доход в размере 6,8 миллиона рублей. Чистая прибыль фирмы составила 5 млн рублей за 2024 год. Как уточнило издание, в 2023 году компания потерпела убыток на 1,8 миллиона рублей.

ООО «Войс Медиа» — это звукозаписывающая студия. Она занимается созданием рекламы и пародийных роликов, а также оформлением эфиров, записей приветствия для автоответчиков и голосового меню.