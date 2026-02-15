Стало известно, почему отменили концерт Лолиты в Волгограде

В Волгограде во второй раз отменили концерт Лолиты Милявской. Он должен был состояться 20 февраля в «Волгоградэкспо», однако за неделю до шоу организаторы продали менее половины билетов.

Причиной низкого спроса, пишет издание life, могут быть зрительский бойкот из-за участия певицы в печально известной «голой вечеринке» и недавнее обращение участников спецоперации к прокурору Волгоградской области.

Деньги зрителям обещают вернуть в ближайшее время.

Несмотря на отмены, Милявская продолжает выступать, и накануне она бесплатно спела для жителей Калининграда

Ранее известный критик Александр Горбунов назвал замену ведущей шоу «Суперстар!» Лолиты Милявской на Наташу Королеву недостатком нового сезона программы. Горбунов считает, что Милявская смотрелась в кадре проекта гораздо харизматичнее и ярче, чем ее коллега, и задала большую планку для тех, кто будет вести популярное шоу после нее.