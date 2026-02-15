Соседов прокомментировал возможность покинуть шоу «Суперстар»

Перед выходом нового выпуска шоу «Суперстар!» было организовано народное интервью со звездными наставниками. Члены жюри и ведущая выбрали самые интересные вопросы поклонников и ответили на них.

Сергей Соседов не остался в стороне от обсуждения. Об этом пишет Тeleprogramma. В частности, у членов жюри спросили, кого бы они предпочли видеть на своем месте, если бы им пришлось покинуть проект.

Сергей Соседов, как всегда, ответил без ложной скромности.

«Но я на своем месте вместо себя не вижу никого. Скажу честно. Я — это я, вот клянусь вам», - заявил музыкальный критик.

Ранее Сергей Соседов заявил, что назрела необходимость уменьшить доходы и гонорары за концерты для российских артистов. Он считает, что обладание большими деньгами не идет им на пользу.

Соседов предлагает регулировать размер гонораров законодательно, призвав власть решить этот вопрос. По его мнению, за выступление необходимо установить фиксированную таксу, которая должна быть меньше миллиона рублей.