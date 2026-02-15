Гагарина показала фотографию любимого человека

Полина Гагарина выложила в микроблоге фото с любимым человеком. Чуть раньше певица предложила подписчикам задать ей интересующие их вопросы. И один поклонник попросил Полину показать близкого человека.

Гагарина опубликовала снимок, на котором была запечатлена с сыном Андреем на отдыхе, пишет gazeta.ru

© Соцсети

«Сыночек любимый», — подписала фото звездная мама.

Гагарина родила сына Андрея от актера Петра Кислова. Супруги прожили в браке три года и развелись в 2010 году.

В 2014 году Гагарина вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017 году на свет появилась дочь Мия. В 2020-м фотограф и артистка расстались.

Напомним, концерт в поддержку нового альбома Полины Гагариной «Надежда» пройдет в Новосибирске 27 февраля в концертном зале «Сибирь-Арена». В новом шоу «Надежда» Гагарина представит историю своей жизни через музыку. В программу войдут как композиции из нового альбома, так и известные хиты в обновленных аранжировках.