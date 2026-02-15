Друзья семьи Баталова беспокоятся о судьбе его дочери

Единственная наследница народного артиста РСФСР Мария Баталова осталась одна после смерти родителей. Женщина страдает ДЦП и передвигается в инвалидной коляске.

Вдова актера Гитана Леонтенко, ее мать, скончалась 23 января. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. Однако на теле умершей обнаружили множество синяков, из-за чего Марию Баталову запугали, обвинив в том, что она якобы избивала мать. Но медики установили, что Гитана Леонтенко скончалась из-за болезни сердца, а многочисленные гематомы появились из-за слабых сосудов — травмы она получала сама. Об этом пишет издание vokrug.tv.

Помогает дочери народного артиста РСФСР юрист Татьяна Кириенко. Однако друзья семьи Баталовых все равно переживают за ее безопасность. Сама Кириенко говорит, что приезжает к Баталовой только по необходимости, но всегда находится на связи. У Марии нет опекуна, так как она полностью дееспособна.

Ухаживает за ней сиделка, услуги которой она оплачивает сама.

Близкие семье люди сообщили корреспондентам шоу НТВ «Ты не поверишь!» что новая сиделка уже прописалась в квартире Марии и, возможно, зарегистрировала там и свою дочь.

«Татьяна приезжает и уезжает, а фактически сейчас Мария остается один на один с сиделкой. Почему она раньше не вызвала скорую помощь, если Гитана Аркадьевна была вся в синяках? Значит, за ней должен был быть другой уход. Нечестные, непорядочные люди появляются… Помните ту историю с Дрожжиной», — переживают за Баталову друзья.

Наталья Дрожжина, Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий, были признаны судом виновными в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова. Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им помощи. А нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение.

Семье актера был причинен ущерб в 57 млн рублей. Решением суда права на недвижимость были возвращены законным наследникам.