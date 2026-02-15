Билан поделился секретами поддержания голоса для безупречного вокала

Дима Билан признался, что поддержание голоса в должном рабочем состоянии дается ему, да и всем певцам, дорогой ценой.

© РИА Новости

Исполнитель, отработав концерт в Москве, рассказал, как обычно проходит подготовка к выступлению. Об этом информирует издание Super.

Так, в день выступления он проснулся в 5:30 утра. Чтобы проверить, «на месте» ли голос.

«Я сразу написал менеджеру: “Марина, кошмар. Ужас, что я буду делать завтра?”» — сказал певец.

К Билану приехал фониатр: в течение часа они делали специальные процедуры — «заливки» для связок. Их промывают физраствором.

Накануне артист поздним вечером позволил себе плотный перекус: осьминога, картофель и еще несколько блюд. А поздняя еда, как объяснил Билан, особенно вредна: в горизонтальном положении кислота из желудка способна повредить связки и разъесть звук.

После масштабного концерта в Москве Дима Билан заговорил о планах на будущее. Певец сказал, что ведутся переговоры о концерте на одной из крупнейших площадок страны — на стадионе «Лужники».