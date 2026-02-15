Ставшей звездой Индонезии Кате Лель предлагают интересную коллаборацию

Никита Шиликов, директор Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте, сообщил, что в Индонезии ждут новую песню Кати Лель и предлагают записать совместный трек с местным артистом.

Как пишет РИА Новости, в индонезийском сообществе Rusfluence рассказали, что песня «Мой мармеладный» стала хитом у индонезийской публики. А Катя Лель призналась журналистам, что «бесконечно счастлива» своей неожиданной популярности в Индонезии.

Певица пообещала в ближайшее время выпустить новую композицию под названием «Сладкий мой».

По словам Шиликова, Русский дом в Джакарте готов помочь в подборе индонезийского исполнителя для записи совместной песни.

«Конечно, если будет такой интерес, мы готовы помочь в поиске индонезийского артиста. Возможно, была бы интересна и индонезийская версия хита. Полагаем, любое подобное сотрудничество вызовет в Индонезии настоящий ажиотаж», — сказал он.

В прошлом году президент России Владимир Путин удостоил Катю Лель звания заслуженной артистки России. Ранее певица уже получила звания народной артистки Чечни и народной артистки Кабардино Балкарии.