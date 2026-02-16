Волочкова прилетела из Германии на костылях: «Плата успеха»

Балерина Анастасия Волочкова передвигается на костылях после операции. Об этом сообщает kp.ru.

Волочкова перенесла операцию на ноге. Ей провели хирургическое вмешательство в госпитале святой Марии в Мюльхайме. Артистка решилась на госпитализацию в Германии, потому что там «самые лучшие врачи».

«Да, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях? Пожалуйста: вот они – костылюшки», — поделилась танцовщица.

По словам Волочковой, после того как стало известно о ее госпитализации, в сети ей начали приписывать ей тяжелые заболевания. В том числе и онкологию. Артистка опровергла эти сообщения и призвала оставаться людьми.

В феврале Волочкова прокомментировала слухи о романе с молодым танцором Марчелом Абаби. Она призвала не лезть в ее постель и заявила, что у нее в жизни есть более серьезные ухажеры.

Экс-прима Большого театра рассказала, что устала от новостей о своей личной жизни. По мнению Волочковой, она имеет право быть с тем, с кем хочет. Однако Марчела она назвала не бойфрендом, а «близким другом».